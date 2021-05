dpa / Fabian Sommer Bild: dpa / Fabian Sommer

Mo 17.05.2021 | 12:05 | Interviews

- Berliner Biergärten öffnen ab Pfingsten

Weil der Inzidenzwert in Berlin stabil unter 100 liegt, dürfen die Außengastronomien zum Pfingstwochenende wieder öffnen. Saskia Frank vom Café am Neuen See im Tiergarten erklärt, dass Gäste einen negativen Corona-Test oder eine Impf- oder Genesungsbescheinigung brauchen.