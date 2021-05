- „Die Brücken der Koexistenz in Israel sind stark gefährdet“

Die Gewalt im Nahen Osten reißt seit Tagen nicht ab. Das Wichtigste sei jetzt eine Waffenruhe zu verhandeln, sagt Steffen Hagemann, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel-Aviv. Doch die eigentlichen Gründe für die Gewalteskalation löst das nicht.



Seit einer Woche eskaliert der Nahostkonflikt. Die Kampfhandlungen haben inzwischen zehn Israelis und etwa 200 Palästinenser das Leben gekostet. Die Zahl der Angriffe und auch die Reichweite der Angriffe bis nach Tel-Aviv habe viele Menschen überrascht. "Aber immerhin haben wir hier Schutzräume. Die haben die Menschen im Gazastreifen nicht“, sagt Steffen Hagemann, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel-Aviv.

Aufgrund des auch innerhalb Israels ausgetragenen Konflikts, warnte der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin bereits vor einem Bürgerkrieg. Es sei bereits zu verstörenden Szenen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung gekommen, berichtet Hagemann. Geschäfte seien zerstört und eine Synagoge in Brand gesteckt worden. Außerdem hätten rechtsradikale jüdische Gruppierungen zu Vergeltung aufgerufen.

Koexistenz in Israel ist stark gefährdet

All das passiere zu einer Zeit, in der es eigentlich darum ging, eine Koalition gegen Benjamin Netanjahu zu bilden mit Beteiligung oder zumindest der Unterstützung der arabischen Parteien. Was die neue Eskalation der Gewalt für die israelische Gesellschaft bedeute, sei noch nicht abzusehen, glaubt Hagemann. "Aber diese Brücken der Koexistenz, die in den letzten Jahren versucht wurden aufzubauen, die sind im Moment sehr stark gefährdet.“

Wichtigstes Ziel sei es nun, möglichst schnell eine Waffenruhe auszuhandeln. Die israelische Armee habe eigentlich auch alle Ziele erreicht, die sie mit Luftschlägen erreichen kann, so Hagemann. Da aber Israels Ministerpräsident Netanjahu die Militäraktion als politischen Sieg verkaufen will, könnte es noch ein paar Tage bis zu einer Waffenruhe dauern.

Auch eine Waffenruhe adressiere aber natürlich nicht die eigentlichen Gründe für die Eskalation der Gewalt, gibt der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel-Aviv zu bedenken. Der Prozess der Annexion im Westjordanland habe in den letzten Jahren weiter zugenommen. "Das ist eine Situation, die langfristig nicht tragbar ist."