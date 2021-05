- Politikexperte: "Es weht ein Wind der Veränderung durchs Land"

Rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung einen Wechsel der Bundesregierung. Am Montagabend erklären Annalena Baerbock und Olaf Scholz im "Polittalk aus der Hauptstadt" im Inforadio, wie sie diesen Wechsel schaffen wollen. Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung erwartet eine spannende Diskussion.

Dass es nach 16 Jahren mit derselben Bundeskanzlerin eine Wechselstimmung in Deutschland gibt, sei an sich nichts Ungewöhnliches, sagt Robert Vehrkamp, Leiter des Programms "Zukunft der Demokratie" der Bertelsmann-Stiftung. Wie deutlich sich die Menschen in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung einen Wechsel der Bundesregierung wünschen, sei jedoch durchaus überraschend.

Rund 62 Prozent der Befragten glauben, dass es gut sei, wenn die Regierung wechselt. "Das sind die höchsten Werte seit Anfang der 1990er Jahre, seitdem diese Frage erstmals erhoben worden ist“, so Verhkamp.

Substanzieller Politikwechsel gefordert

Die Wählerinnen und Wähler würden sich dabei in vielen verschiedenen Politikbereichen einen deutlichen Kurswechsel wünschen. "An der Spitze steht der Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die Flüchtlingspolitik und die Integrationspolitik ist für viele Menschen ein ganz wichtiger Punkt“, erklärt Vehrkamp. Auch bei klassischen Themen wie Rente und Blidung gebe es den Wunsch zum Kurswechsel.

Dabei gehe es den Menschen laut der Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung nicht ausschließlich darum, andere Parteien in der Regierung zu haben. Stattdessen gehe es eher um einen substanziellen Politikwechsel. "Wer es schafft, diesen Wind der Veränderung hinter seine Segel zu bekommen, der muss sich um sein Wahlergebnis im September keine Sorgen machen“, glaubt der Politikexperte. Auch die aktuellen Regierungsparteien der Union und SPD hätten noch die Chance dazu.

Am Montagabend um 20:15 Uhr werden die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im "Polittalk aus der Haupstadt“ im Inforadio erklären, wie sie diesen großen Wechselwunsch der Bevölkerung umsetzen wollen. Robert Vehrkamp glaubt an eine spannende Diskussion, wenn die beiden Kanzlerkandidaten zum ersten Mal seit ihrer Nominierung aufeinander treffen.