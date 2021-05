- Brandenburg will den Jo-Jo-Effekt aus Öffnen und Schließen durchbrechen

Pünktlich zum Pfingstwochenende plant Brandenburg vorsichtige Lockerungen für die Gastronomie und für Kulturveranstaltungen im Freien. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach glaubt an einen vorsichtigen und nachhaltigen Schritt hin zu mehr Normalität.



Ab dem Freitag vor Pfingsten soll es in Brandenburg weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen der Inzidenzwert fünf Werktage infolge unter 100 gelegen hat, soll die Außengastronomie wieder öffnen dürfen. Auch Kulturveranstaltungen im Freien sollen wieder möglich sein.

"Das ist eine vorsichtige Öffnung, die mehr erlaubt, als das was passiert wäre, wenn wir nicht einen eigenen Weg gegangen wären“, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Momentan sehe es so aus, dass nur der Elbe-Elster-Kreis aufgrund zu hoher Inzidenzwerte das Pfingstgeschäft verpassen wird. Cottbus könnte es gerade so noch schaffen, so der SPD-Politiker.

Vorsichtige Lockerungen

Anders als in Berlin werden die Freibäder in Brandenburg jedoch vorerst weiter geschlossen bleiben. Die Entscheidung darüber was geöffnet wird und was nicht, liege grundsätzlich zuerst immer bei den professionellen Hygienikern, die alle Öffnungskonzepte überprüfen. "Da können wir uns als Wirtschaft manchmal auch wünschen, was wir wollen“, so Steinbach.

Für den Brandenburger Wirtschaftsminister steht jetzt vor allem im Vordergrund den Jo-Jo-Effekt aus Öffnen und wieder Schließen nicht noch weiter zu verstärken, in dem man Dinge zu früh macht. "Insofern ist diese Vorsicht immer noch angeraten, aber wir sind trotzdem etwas mutiger unter Berücksichtigung der Impfquote und der Testmöglichkeiten, als wir das noch vor sechs bis acht Wochen waren.“