Zerbombte Häuser, Tote auf beiden Seiten. Dörthe Nath und Jörg Poppendieck fragen sich heute, wer in dieser Situation welche Interessen hat. Wem kommt all das vielleicht sogar recht? Im Fokus: Die Hamas, die Fatah und die israelische Regierung.

dpa/ Ariel Schalit

Newsjunkies, 11.05.2021, 16:01Uhr - Ostjerusalem – warum die Gewalt dort eskaliert

Die Newsjunkies dröseln den Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzungen in und um Ostjerusalem auseinander. Und das geht nicht ohne eine Reise in die Vergangenheit: Wieso der Tempelberg ein solcher Zankapfel ist, was es mit den Zwangsräumungen in den arabischen Vierteln auf sich hat und welche Rolle das Damaskustor spielt – all das in der heutigen Folge.