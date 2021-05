- Hausärzteverband: Praxen sind überfordert

Ab Montag darf sich in Berlin jede und jeder beim Haus- oder Betriebsarzt impfen lassen - doch es gibt nicht genügend Impfstoff. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg, kritisiert die fehlende Abstimmung mit der Senatsverwaltung.



Die Aufhebung der Priorisierung suggeriere, dass sich ab Montag jeder Patient in jeder Praxis jederzeit impfen lassen könne, so Kreischer. "Das ist mitnichten so", betont der Hausarzt. Es sei zwar richtig, die Priorisierung den Hausärztinnen und -ärzten zu überlassen, dennoch müsse die Reihenfolge eingehalten werden. "Wir müssen unsere eigenen, priorisierten Patienten erstmal durchimpfen, bevor wir Wunschimpfungen machen können", sagt Kreischer.

1400 Anfragen in 14 Tagen

Es gebe keinerlei Abstimmung der Senatsverwaltung mit den Hausarztpraxen. Das führe dazu, dass die Praxen überfordert seien. "Wir haben wenig Impfstoff, wir haben auch teilweise den falschen Impfstoff und wir haben viele ungeduldige Bürger, die an der Tür klopfen, die anrufen und die E-Mails schicken", sagt Kreischer. In seiner Praxis seien in 14 Tagen bereits über 1400 Anfragen eingegangen. Es werde in der sprechstundenfreien Zeit mittags, abends und künftig vielleicht auch samstags geimpft.

Er rechne ab Montag mit Praxen, die einfach dicht machten. "Es gibt jetzt schon Praxen, die nicht mehr impfen wollen, weil die Impfung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, einen großen Verwaltungsaufwand hat und schlecht honoriert wird", sagt der Mediziner. "Wenn wir dann noch von Menschen überrannt werden, dann ist das gar nicht mehr zu machen."