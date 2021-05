- Antisemitismus-Beauftragter: Nicht erst bei Gewalt einschreiten

Je mehr die Gewalt im Nahen Osten eskaliert, desto schärfer wird der Ton auch in Deutschland. Zuletzt kam es bundesweit zu Demonstrationen und teils zu antisemitischen Ausschreitungen. "Leider hat es eine Verrohung gegeben", sagt der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.



Es sei entsetzlich, wie offensichtlich Juden in Deutschland für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht würden, an denen sie ganz und gar unbeteiligt sind, so Klein. "Das ist purer Antisemitismus." Darauf müsse die Gesellschaft reagieren und sich mit Jüdinnen und Juden solidarisch zeigen, so der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung.

Kampf gegen Antisemitismus als Lackmustest für die Gesellschaft



Er wünsche sich, dass auch Kirchen und muslimische Verbände und Moscheegemeinden ein Zeichen der Solidarität und der Achtung der anderen Religionen setzten, so Klein. Der Antisemitismus in Deutschland habe zugenommen. "Leider hat es eine Verrohung gegeben", sagt Klein. Doch auf Hass gegen andere Gruppen wie Frauen, Homosexuelle oder Behinderte sei auf dem Vormarsch. "Wir müssen hier als Gesellschaft reagieren". Der Kampf gegen Antisemitismus sei ein Lackmustest: "Wenn wir dort Erfolge erzielen, bin ich zuversichtlich, dass uns der Kampf gegen andere Formen von Diskriminierung auch gelingt", sagt Klein.

Das bedeute, nicht erst einzuschreiten, wenn es zu Straftaten komme, sondern bereits, wenn judenfeindliche Äußerungen passierten. "Da muss man dann einschreiten als Bürger in seinem Umfeld auch mal vielleicht die Harmonie einer Geburstatsfeier oder einer Betriebsfeier stören, wenn judenfeindliche Sprüche geklopft werden", sagt Klein. Hier könne jeder und jede einzelne etwas beitragen.