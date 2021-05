picture alliance / ANP Bild: picture alliance / ANP

Fr 14.05.2021 | 10:05 | Interviews

- Zuckerfest in Berlin und Brandenburg

Muslimische Gläubige in der ganzen Welt feiern noch bis Samstag das Zuckerfest - auch die rund 250.000 Musliminnen und Muslime in Berlin und Brandenburg. Das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan ist das wichtigste Fest im muslimischen Kalender, über das wir mit Mohammad Hajjaj gesprochen haben, Berliner Landesvorsitzender des Zentralrats der Muslime.