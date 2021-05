- Datenschutzbeauftragter: Facebook-AGBs sind eine Blackbox

Am 15. Mai ändert WhatsApp seine Nutzungsbedingungen, es könnte dann zu einer engeren Verzahnung mit Mutterkonzern Facebook kommen – auch wenn man kein Facebook-User ist. Was Nutzerinnen und Nutzer tun können, erläutert Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar.

Johannes Caspar ist Datenschutzbeauftragter in Hamburg und in Deutschland zuständig für Facebook – WhatsApp gehört zu Facebook. Was genau passiere, wenn man den neuen Geschäftsbedingungen (AGB) bei WhatsApp zustimme, könne er derzeit nicht sagen. Es sei aber anzunehmen, dass die User-Daten von WhatsApp auch mit Facebook ausgetauscht werden. Zu welchem Zwecke das passiere, sei nicht klar: "Für den Nutzer ist es schwierig, hier eine Übersicht zu haben". Caspar sieht hierin die Gefahr, dass die Daten mißbraucht werden könnten oder in die falschen Händ gelangten.





Irische Datenschutzbehörde für Facebook und WhatsApp zuständig





Bereits jetzt gebe es aus Hamburg eine Verordnung, die es Facebook verbiete, personenbezogene Daten von WhatsApp zu eigenen Zwecken zu bearbeiten. Doch eigentlich sei die irische Datenschutzbehörde gefragt, hier auch zu prüfen, dass Facebook sich an diese Regeln hält, so Caspar: "Die hat leider bislang in diesem ganzen Bereich nichts geprüft." Er erwartet, dass die Frage in den kommenden drei Monaten auf europäischer Ebene bearbeitet wird.

Datenschutzbeauftragter: Nicht einfach WhatsApp-AGB zustimmen





Ganz praktisch, sagte Caspar, solle man nicht gleich auf Zustimmung der neuen WhatsApp-AGB klicken. Das könne nervig sein, aber so lange es keine Entscheidung gebe, könne man erst einmal ruhig abwarten. Alternativ bieten sich weitere Messengerdienste an, die ein sehr ähnliches Spektrum an Leistungen bieten wie Whatsapp.