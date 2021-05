dpa Bild: dpa

Fr 14.05.2021 | 07:45 | Interviews

- "Schaut hin" – 3. Ökumenischer Kirchentag

Der 3. Ökumenische Kirchentag ist am Donnerstag in Frankfurt am Main gestartet – in Corona-Zeiten vor allem digital. Unter dem Motto "Schaut hin" soll es kontrovers zugehen, von der Missbrauchsdebatte bis zur Liturgie. Darüber haben wir mit Bettina Limperg gesprochen, sie ist evangelische Präsidentin des 3. Ökumenischen Kirchentages.