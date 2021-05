imago images/ Rainer Weisflog Bild: imago images/ Rainer Weisflog

Mi 12.05.2021

- Landrat: "Ich bin optimistisch, was den Sommer betrifft"

Bleibt die regionale Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg stabil unter 100, dann könnte es an Pfingsten vorsichtige erste Öffnungen geben. Doch noch schwanken die Inzidenzen, Ausflügler bringen zusätzliche Dynamik in die Situation. Landrat Wolfgang Blasig (SPD) glaubt an den Mehrstufenplan der Regierung, mahnt aber auch zur Vorsicht.