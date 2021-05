- CO2-Bepreisung als Leitinstrument

Die Bundesregierung setzt ihre Klimaschutzziele auf Druck des Bundesverfassungsgerichts nach oben. Bis 2030 sollen 65 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Andreas Jung setzt bei der Umsetzung vor allem auf eine Straffung der CO2-Bepreisung.



Mehr Tempo beim Klimaschutz, das hat ja das Bundesverfassungsgericht der Regierungskoalition verordnet, und jetzt geht es tatsächlich schnell. Heute verabschiedet das Bundeskabinett das verbesserte Klimaschutzgesetz. Das Klimaziel 2030 wird verschärft, auf minus 65 statt 55 Prozent Treibhausgas. Dazu will Deutschland jetzt schon 2045 und nicht erst 2050 klimaneutral sein. Also de facto nicht mehr Klimagase ausstoßen, als auch wieder eingefangen werden können.

Andreas Jung ist Vizefraktionschef der Union und hat am Klimaschutzgesetz mitgearbeitet. Er lobt das neue Klimaschutzgesetz, das das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg bringen will: "Was da drin steht, ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Pfad nach Paris. Es bringt uns nach vorne. Und es bedeutet jetzt wirklich Tempo beim Klimaschutz."



CO2-Bespreisung straffer, frühere Preisbildung am Markt



Wenn man das überarbeitete Klimagesetz anschaut, da stehen jetzt zwar schärfere Ziele drin, aber nicht wie das erreicht werden soll. Die Maßnahmen fehlen, erst recht für die Zeit danach. CO2-Bepreisung ist für Jung ein wichtiges Stichwort. "Wenn wir jetzt die Ziele anheben und doch ja recht einig sind, dass die CO2-Bepreisung unser Leitinstrument für Klimaschutz ist, dann kommen wir doch gar nicht drumrum, hier schneller voranzugehen." So müssten die Schritte größer, der Pfad straffer werden und man müsse früher zu einer Preisbildung am Markt kommen.

Die Union will laut Jung mit der SPD sprechen, um in diesem Verfahren die Schritte zu machen: "Wir müssen jetzt den Preis für 2022 festlegen. Das kann nicht die nächste Regierung machen, dann ist es zu spät."