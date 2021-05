- Das Comeback der Reisebüros

Viele Deutsche möchten aktuell ihren Sommerurlaub planen, doch in Corona-Zeiten gibt es viel Verunsicherung. Welche Perspektiven gibt es für den Sommer 2021? Anke Budde, Vizepräsidentin der Allianz selbständiger Reiseunternehmen, empfiehlt Pauschalreisen, weil man dort größtmögliche Sicherheit bekäme.



Wie geht es weiter mit dem Reisen? Ab dem 12. Mai soll die Testpflicht zumindest bei Einreisen mit dem Flugzeug enden. Im Ausland werden zum Teil die Einreisebestimmungen gelockert. Im Inland geht es mit Öffnungen zögerlich voran. Immerhin erlauben die ersten Bundesländer wieder Übernachtungen in Ferienwohnungen und Hotels. Aktuell geht zum Beispiel Rheinland-Pfalz diesen Schritt.

Und dort lebt Anke Budde. Sie ist Vize-Präsidentin des asr, das steht für Allianz selbständiger Reiseunternehmen-Bundesverband. Der Verband vertritt die Interessen mittelständiger Tourismusfirmen jenseits der großen Reisekonzerne.

Pauschalreisen als größtmögliche Sicherheit

Gefühlt sei es momentan einfacher ins Ausland zu reisen, als in Deutschland Urlaub zu machen, erklärt Budde. Das liege vor allem an dem Flickenteppich von Regelungen der einzelnen Bundesländer. Budde selbst glaubt an ein Comeback der Pauschalreisen, weil man hier größtmögliche Sicherheit bekommt. Dennoch sei es ein hohes Risiko für die einzelnen Reisebüros aufgrund der hohen Anteile an Stornierungen.

Warum wenden sich viele Kunden ans Reisebüro? Dort bekämen die Leute individuelle Beratung und Ansprechpartner und das sei in Krisenzeiten den Kunden sehr wichtig, so Budde.