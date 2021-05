- Medienexpertin kritisiert Instagram für Kids: "Verzerrte Bilder"

Die App Instagram ist für Kids unter 13 offiziell nicht erlaubt – Mutterkonzern Facebook will deshalb eine Kinderversion starten. User der App würden aber vor allem verzerrte Selbstdarstellungen mit Likes belohnen, kritisiert Maya Götz vom Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen des Bayerischen Rundfunks.

Bei Instagram stehe immer das eigene Bild im Mittelpunkt, so Götz. Sie hat beobachtet, dass jüngere Userinnen und User anfangs noch ihre persönlichen Lieblingsbilder hochladen. Doch je länger sie auf Instagram aktiv sind, desto stereotyper werden die Posen und ähneln zunehmend denen der großen Influencer-Stars.





Götz: Instagram fördert verzerrte Selbstwahrnehmung





Viele Jugendliche würden ihr Leben im Vergleich zu ihrem Instagram-Feed eher als langweilig empfinden, sagte die Medienspezialistin. Besonders junge Mädchen würden zusätzlich noch verzerrte Bilder gezeigt bekommen, wie ein weiblicher Körper auszusehen habe. "Nur beim Durchscrollen haben sie dann schon das Gefühl, 'Ich reiche nicht so, wie ich aussehe, das ist einfach nicht wertvoll'", sagte Götz. Um ihren Insta-Idolen ähnlicher zu sein, benutzen viele auch digitale Filter – und genau diese hochpolierten Bilder würden dann besonders viele Likes bekommen, so Götz.





Kinder und Jugendliche brauchen mehr Medienkompetenz





Selbstdarstellung könne aber auch die eigene Selbstwahrnehmung verbessern, so die Medienfachfrau. Instagram böte zudem auch bestärkende Inhalte an wie Body Positivity oder zahlreiche moderne Informationsangebote. Was es zudem brauche sei mehr Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler.