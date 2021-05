dpa/ picture alliance/ Yasser Qudih/ XinHua Bild: dpa/ picture alliance/ Yasser Qudih/ XinHua

Di 11.05.2021 | 15:45 | Interviews

- "Mantra der Zweistaatenlösung täuscht über Einstaaten-Realität hinweg"

Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt: In der Nacht zu Dienstag flogen mehr als 200 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel. Dies wurde mit Gegenangriffen beantwortet. Der Ausbruch zeige auch die enorme Frustration der Palästinenser, so Hannes Alpen, Leiter des Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ost-Jerusalem.