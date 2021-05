- Brandschutzbeauftragter: "Viele Bäume sind geschädigt"

In Brandenburg hat es 2021 bisher 23 Waldbrände gegeben - vergangenes Jahr waren es im selben Zeitraum viermal so viele. Doch die Böden sind weiterhin viel zu trocken - und die Waldbrandgefahr ist hoch. Der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Philipp Haase, mahnt zur Vorsicht.

Heute gibt es den dritten richtig heißen Tag in Folge. Allerdings nach kalten Wochen davor. Trotzdem herrscht nach so kurzer Hitze schon wieder Waldbrandgefahr in Brandenburg, konkret in vier Landkreisen: Havelland, Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel. Den ersten größeren Brand gab es auch schon am Wochenende in Heidesee, im Dahme-Spreewald-Kreis.

Vetrocknete Gräser aus dem letzten Jahr

Philipp Haase, stellvertretender Waldschutzbeauftragter des Landes Brandenburg, erklärt, warum bereits jetzt schon wieder Brandgefahr herrscht: "Gräser aus dem letzten Jahr sind noch vertrocknet auf dem Waldboden. Wenn dann die Niederschläge ausbleiben, dann steigt die Gefahr." Man rede hier über eine extreme Dürre im Boden bis 1,80 Meter tiefe.

Extreme Vorsicht sei geboten

Die Dürre der letzten drei Jahre hätten zudem den Wäldern in Brandenburg extrem zugesetzt. Viele Bäume seien geschädigt, was die Waldbrandgefahr ebenfalls deutlich erhöhe, so Haase. Gerade die Kiefer sei angeschlagen.

Wichtige Regeln für die Brandvermeidung seien: Kein Feuer im Wald machen, keine Zigaretten wegwerfen und "extrem vorsichtig" im Wald sein. Sobald man einen Brand bemerke, sofort der Feuerwehrleitstelle unter 112 mitteilen, wo der Brand gerade staffinde.