- Pop: Mehr Fläche für Außengastronomie

Der Berliner Senat berät weiter über mögliche Lockerungen für die Wirtschaft, für Öffnungen sei es aber noch zu früh, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis 90/Grüne). Sie verspricht aber kommende Erleichterungen für die Außengastronomie.

Die 7-Tage-Inzidenz für Berlin ist wieder unter die wichtige 100-er-Marke gefallen. 93,7 meldet aktuell das Robert-Koch-Institut. Brandenburg ist schon länger konstant unter der 100er-Marke. Aber: weil Berlin am 10. Mai leicht über der 100 lag, müssen erstmal neu Tage gezählt werden, bis zu möglichen Lockerungen – fünf Werktage in Folge muss die Inzidenz unter 100 liegen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen sagt im Inforadio, dass "wir noch in keiner sicheren Abwärtsbewegung sind", obwohl die Zahlen langsam sinken würden. Aktuell sei man in einer Art "Jojo-Effekt", den man aber vermeiden wolle. Da draußen die Ansteckungsgefahren am geringsten seien, gilt für sie der Grundsatz "draußen vor drinnen", was mögliche Öffnungen angehe.

Mehr Flächen für die Außengastronomie

Hier müsse man sehen, dass man mehr Flächen für die Außengastronomie zur Verfügung stelle, um dort die Abstände der Besucher zu gewährleisten. Die Betreiber müssten für diese Flächen dann auch nicht mehr bezahlen, kündigt Pop an.

Dennoch wolle man laut Pop weiterhin keine großen Veranstaltungen, weder in der Wirtschaft noch in der Kultur. Mit Brandenburg wolle man gemeinsam agieren, betont Pop. "Die Abstimmung mit Brandenburg ist auch richtig, da wir eine gemeinsame Region sind."