picture alliance / Norbert Schmidt | Norbert SCHMIDT Bild: picture alliance / Norbert Schmidt | Norbert SCHMIDT

Di 11.05.2021 | 10:05 | Interviews

- Viele Regeln, kaum Verständnis

Trotz hoher Impfquoten greifen nach wie vor keine Lockerungen in vielen Altersheimen. Was gilt aktuell, wo sind die Spielräume in den Heimen und was kann man als Angehöriger tun? Der Jurist Markus Sutorius, Referent des BIVA-Pflegeschutzbundes, gibt Antworten.