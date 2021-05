- Brandenburgs Schlösser öffnen

Das Brandenburger Kabinett hat über Lockerungen für den Tourismus beraten. Ergebnis: Erste Schlösser öffnen bereits am 12. Mai. Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, erklärt, wie man die Pause in den Schlössern genutzt hat.



Brandenburg meldet ziemlich ermutigende Inzidenzzahlen. Und das bedeutet, dass gelockert wird. Erste Schlösser können wieder öffnen, erklärt Martin Vogtherr. Als Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten ist er quasi der oberste Schlossherr in der Region.



Den Anfang werden Rheinsberg, Oranienburg und Caputh machen, so Vogtherr. Weitere würden folgen. Die Schlösser seien gut auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Man habe die Corona-Zeit unter anderem für Restaurierungsarbeiten genutzt. Außerdem seien digitale Angebote entwickelt und ausgeweitet worden, betont Vogtherr. Diese Möglichkeiten werde man auch in Zukunft nutzen.