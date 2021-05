imago images/ Cavan Images Bild: imago images/ Cavan Images

Di 11.05.2021 | 13:25 | Interviews

- 25 Jahre Smartphone – Museum sucht Ihre Geschichte(n)

Kaum ein Gegenstand hat unser Leben so revolutioniert wie das Smartphone – und seit über zwei Jahrzehnten ist es unser alltäglicher Begleiter. Joel Fischer vom Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main sucht deshalb für eine Ausstellung Geschichten über die intime Beziehung zu unserem Handy.