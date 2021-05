Wann wird gelockert? Das fragen sich viele Beschäftigte im Bereich des Tourismus - auch in Brandenburg. Markus Aspetzberger, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, fordert von der Landesregierung baldige Aussagen zu möglichen Perspektiven gerade in Hinblick auf die Sommersaison.



Egal ob Sonne oder Regen - für die Hotelbetreiber, Anbieter von Ferienwohnungen und Gastronomen in Brandenburg wird Himmelfahrt wohl noch einmal ein Schlag ins Wasser. Die Landesregierung berät heute darüber, was an Öffnungen in naher Zukunft möglich werden könnte. Man denkt da vor allem an das Pfingstwochenende vom 22. bis 24.Mai, und an den Außenbereich.

Markus Aspetzberger ist Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Brandenburg. Was Himmelfahrt angehe, sei er ebenfalls wenig optimistisch: "Himmelfahrt sei weitgehend abzuhaken", sagt er, da noch nichts erlaubt sei aufgrund der Bundesnotbremse. Wandern und Radfahren sei aber grundsätzlich möglich, so Aspetzberger.

Man brauche eine zeitnahe Entscheidung der Landesregierung



Die große Herausforderung sehe er darin, die Ströme der Touristen so zu steuern, dass es nirgends extrem voll werde. Aber: "Wir brauchen jetzt eine Entscheidung", denn sollte zu Pfingsten etwas möglich sein, müsse man sich nun vorbereiten. Auch mittelfristig für den Sommer wünsche er sich eine Perspektive. "Denn das Angebot ist ja da." Er erwarte sich daher zeitnah eine Entscheidung der Landesregierung.

Nicht nur die Inzidenzen sollten laut Aspetzberger bei Lockerungen berücksichtigt werden, sondern auch die Impfquote der Erstimpfungen, die ab einem Wert von 50 Prozent ja einen positiven Einfluss habe. "Man muss bedenken, dass in Brandenburg 100.000 Menschen im Tourismus arbeiten." Es gehe hier um Menschen und um den Wirtschaftsfaktor für das Land Brandenburg.