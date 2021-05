- Hilfetelefon als Rettungsanker für Frauen

Die Hilfe-Hotline "Gewalt gegen Frauen" hat seit Beginn der Corona-Pandemie rund 20 Prozent mehr Anruferinnen. Das zeigt der Jahresbericht 2020, den Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montag vorgestellt hat. Nina Amin aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt die Details.

Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist erreichbar unter der Telefonnummer: 08000 116 016 - es gibt auch eine Online-Beratung.

In Berlin gibt es außerdem die BIG-Hotline der "Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen": (030) 611 03 00 - täglich von 8 bis 23 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.