picture alliance / AA | Muaz Khateb Bild: picture alliance / AA | Muaz Khateb

Mo 10.05.2021 | 12:25 | Interviews

- Jerusalem: Schwere Zusammenstöße mit Verletzten

In Jerusalem hat es die dritte Nacht in Folge schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gegeben. Selbst in der Al-Aqsa-Moschee wurde gekämpft, berichtet Benjamin Hammer: "Das ist für alle Seiten ein schmerzhafter Anblick - egal, wo man in dem Konflikt steht."