- Elternausschuss: Kita-Notbetreuung für 4-Jährige ändert nicht viel

Alle Berliner Kinder ab vier Jahren haben seit Montag wieder einen Anspruch auf Betreuung. Der Landeselternausschuss nennt das „nur einen Tropfen auf dem heißen Stein“. Vorsitzende Nancy Schulze sagte, das könne nur Zwischenschritt sein - bald müssten alle Kinder wieder in den Regelbetrieb.

Die 4-Jährigen werden laut Schulze ohnehin schon in den Kitas betreut, durch die Erweiterung der Notbetreuung werde nicht mehr Platz freigegeben. "Durch die 31 Seiten lange Systemrelevanz-Liste, die KRITIS-Liste, sind schon viele mit drin, wenn sich die Eltern auf der Liste wiederfinden", so die Vorsitzende des Landeselternausschusses.

„Wir haben keine offiziellen Zahlen, sondern nur durchs Hörensagen: Es gibt viele Kitas, die sowieso schon auf 100 Prozent laufen, aber auch Kitas, die darunter sind.“ Das sei eigentlich nicht zielführend, was das Infektionsgeschehen angeht, betont Schulze. „Aber es lässt sich vielerorts einfach nicht anders bewerkstelligen für die Leitungen.“

Eigentlich kein Grund für Notbetreuung



Der Landeselternausschuss hofft laut Schulze darauf, dass es bald wieder für alle Kinder einen Regelbetrieb gibt - auch für die 1- bis 3-Jährigen. "Es ist eine Vermutung vom dem, was wir jetzt so hören seitens der Senatsverwaltung, dass das jetzt noch mal so ein Zwischenschritt ist, weil wir sind ja unter der 165er-Inzidenz." Schulze betont, damit müsste Berlin laut der Bundesnotbremse eigentlich gar nicht in einer Kita-Notbetreuung sein: "Also sind wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen im Zugzwang, daran etwas zu ändern."

"Schutz der Kinder ist wichtig"



Die Vorsitzende des Landeselternausschusses betonte, es müsse aber für die Kinder auch sicher sein, die Kita zu besuchen. Schulze sagte, es sei schwierig, dass Eltern derzeit noch keine Möglichkeit haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Daher sei man quasi gezwungen, die Sicherheit über das Testen der Kinder herzustellen. Der Senat hat den Kitas Schnelltests mit Nasenstäbchen zur Verfügung gestellt, die Eltern ausgehändigt werden, wenn ein Kind leichte Erkältungssymptome hat.

"Wir finden die Wahl der Tests auch sehr schwierig, eben weil die Kleineren das vielleicht nicht so mit sich machen lassen würden", erklärte Schulze. "Um aus diesem Hamsterrad wirklich rauszukommen, sind wir - also für mich, gefühlt - so ein bisschen gezwungen, das mitzumachen, damit wir nicht auch irgendwann wieder in diese Notbetreuung reinrutschen, wenn es darum geht, dass es wieder kälter wird, die Rotznasen wieder aktuell sind und dann wieder das Gleiche passiert wie letztes Jahr."