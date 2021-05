imago images/ Reiner Zensen Bild: imago images/ Reiner Zensen

Mo 10.05.2021 | 06:25 | Interviews

- Hennig-Wellsow: Bartsch und Wissler stehen für zwei Generationen

Am 10. Mai will die Linke ihr beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl verkünden. Der Posten wird wohl an Dietmar Bartsch und Janine Wissler gehen. Die Co-Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sieht sie als generationsübergreifendes Gespann. Eine Regierungsbeteiligung halte sie für möglich - trotz schlechter Umfragewerte.