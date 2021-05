- Grüne bei Umfragen vorn: Wohl mehr als ein Strohfeuer

Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend liegen die Grünen in der Wählergunst vor der Union. Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann sieht eine Wechselstimmung im Land. Es fehle eine klare Linie bei Unions Spitzenkandidat Armin Laschet. Zudem könnten die Grünen mit dem Thema Klima punkten.



Bisher ziehe die Kanzlerkandidatur von Armin Lascht die Union nach unten, bestätigt Ulrich von Alemann, Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Allerding könne man noch nicht seriös vorhersagen, ob die Union oder die Grünen im Herbst die Wahl gewinnen. Das hänge auch mit dem Verlauf der Pandemie oder mit Fehlern der Parteien zusammen.



Dass eine Entscheidung über die Nachfolge des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfahlen erst nach der Bundestagswahl ansteht, könnte sich für Armin Laschet negativ auswirken: "Das ist keine klare Linie [...] und das ist keine gute Aussicht für ihn."

Kritik an fehlende Regierungserfahrung bei den Grünen laut dem Politologen unbegründet

Zur Kritik an der Grünen-Spitzenkandidatin, dieser fehle Regierungserfahrung, warnt Ulrich von Alemann: Merz und andere sollten mit dieser Kritik nicht übertreiben. Annalena Baerbock habe 20 Jahre Politikerfahrung. "Und dass ausgerechnet Herr Merz das sagt, ist schon witzig, weil er wirklich auch noch nie in einer Regierung gesessen hat."

Zudem regieren die Grünen das große Bundesland Baden-Württemberg und "wie keine andere Partei regieren sie in zahlreichen Landesregierungen mit, dass man ihnen nun wirklich nicht mangelnde Regierungserfahrung vorwerfen kann." Daher betont der Politologe: "Die Union sollte nicht glauben, dass sie mit diesem Argument die Wahl einfach gewinnen wird."

Wechselstimmung durch Rückzug von Merkel



In Deutschland gebe es derzeit eine Wechselstimmung. Durch den Rückzug von Angela Merkel muss es einen Kanzlerwechsel geben. Zudem sei das Thema Klima wichtig. Die Grünen haben laut Alemann das Tehma im Griff und seien dabei auch glaubwürdig. Außerdem könnte es ein Vorteil sein, dass die Grünen in der Pandemie nicht für die Probleme beim Impfen oder Testen verantwortlich seien. "Von daher muss das jetzt nicht in den Umfragen ein Strohfeuer sein", so der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann.