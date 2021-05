picture alliance / Geisler-Fotopress Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Fr 07.05.2021 | 12:25 | Interviews

- DEHOGA Berlin fordert Öffnungsperspektiven für Hotels und Gaststätten

Die Zahl der Geimpften steigt, die Infektionszahlen sinken. Der Inzidenzwert in Berlin liegt am Freitag unter 100. Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer von DEHOGA in Berlin fordert vom Senat einen genauen Plan, unter welchen Voraussetzungen Hotels und Gastronomie öffnen dürfen.