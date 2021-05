- Bausenator Scheel: Vorkaufsrecht für Bauland nutzen

Der Bundestag wird am Freitag das Baulandmobilisierungsgesetz verabschieden. Das geplante preislimitierte Vorkaufsrecht sei ein echter Gewinn für Berlin, sagt Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Dies wolle man insbesondere bei Bauland nutzen.

Berliner Bezirke könnten aus Sicht von Bausenator Scheel künftig günstiger Häuser über ihr Vorkaufsrecht erwerben. Das gehe aus dem Baulandmobilisierungsgesetz hervor, über das der Bundestag am Freitag entscheiden will.

Wichtige Klärung beim Vorkaufsrecht

"Vorrangig ist die Frage des preislimitierten Vorkaufsrechts ein echter Gewinn für Berlin", sagt Scheel. Damit könne man künftig schneller das Vorkaufsrecht ziehen, sobald ein Angebot den Verkehrswert übersteige. Zuvor sei dies erst bei einer Überschreitung von 25 bis 30 Prozent möglich gewesen. Daher hätten die Bezirke viel Geld einsetzen müssen, um dieses Recht auszuüben. Das Gesetz bringe eine wichtige Klärung, so Scheel.

Das Vorkaufsrecht solle in Milieuschutzgebieten weiter eingesetzt werden. "Wir sind aber auch dabei, Vorkaufsrechte zu nutzen, in Gebieten, wo Wohnbebauung möglich ist", sagt der Senator. Scheel übt aber auch Kritik an dem Gesetz. Dabei bezog er sich auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Das Gesetz verbiete zwar die Umwandlung, lasse aber Ausnahmen zu.