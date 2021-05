- Familienministerin Trautner: "Jugendliche wollen mitreden"

Mit einem Aufholprogramm will die Bundesregierung die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abfedern: Das sei ein wichtiges Signal aus Berlin, dennoch müssten auch die Länder selbst Unterstützung leisten und den Jugendlichen zuhören, sagt

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner.



Mit einem sogenannten Aufholprogramm von zwei Milliarden Euro will die Bundesregierung einerseits Nachhilfestunden für Schülerinnen und Schüler finanzieren. Andererseits sollen damit soziale Projekte, Sommercamps und ähnliches finanziert werden.

"Das wird uns allen natürlich helfen", sagt die bayerische Familienministerin Carolina Trautner (CSU). Sie leitet das Treffen der Familienministerinnen und -minister der Länder am Donnerstag. Das Aufholprogramm sei ein wichtiges Signal aus Berlin. Gleichzeitig seien die Länder natürlich auch selbst gefordert, Kindern, Jugendlichen und Familien Unterstützung zu bieten.

"Niemand soll vergessen werden"

In Bayern sei ein großes Unterstützungsprogramm für Schulen – "das mit insgesamt 40 Millionen unterwegs ist" - auf den Weg gebracht worden, sagt Trautner. Die Maßnahmen beinhalteten den Ausbau der Jugend-Sozial-Arbeit an den Schulen, Erziehungsberatung und auch eine Wertschätzungskampagne für die Kinder- und Jugendarbeit.

Besonders im Schulbereich gebe es für Kinder und Jugendliche viel nachzuholen, so die CSU-Politikerin. "Deswegen ist es wichtig, dass Nachhilfe und Förderprogramme für die Schüler auf den Weg gebracht werden", sagt sie. Doch auch der Freizeitbereich der Jugendlichen habe sich stark eingeschränkt. Trautner betont: "Sie wollen mitreden können über das, was sie betrifft." Wichtig sei dabei vor allem, dass alle zu Wort kommen sollen. Niemand solle vergessen werden, so Trautner.