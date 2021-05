- Meuthen zu AfD-Kandidatenduos: Cotar/ Wundrak vielversprechender

Zwei Duos bewerben sich um die AfD-Bundestags-Spitzenkandidatur.



Co-Parteichef Tino Chrupalla will zusammen mit der Co-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel antreten. Außerdem haben die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar und der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak ihre gemeinsam Kandidatur bekanntgegeben.



Wundrak und Cotar gelten als Außenseiter, weil sie öffentlich und in der Partei kaum bekannt sind. Im Gegensatz zu Weidel und Chrupalla werden sie parteiintern dem gemäßigten Lager zugerechnet.



Wer am Ende das Spitzen-Duo wird, entscheidet die AfD in einer Mitgliederumfrage.