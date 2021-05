- Renate Künast: "Die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden"

Ein 53-Jähriger soll mit Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" vor allem Frauen in der Öffentlichkeit eingeschüchtert haben und wurde verhaftet. Die Grünen-Politikerin Renate Künast erklärt, die Bedrohungssituation bleibe dennoch. Sie fordert mehr Rechte gegen Hass im Netz und ein Demokratiefördergesetz.

Über die Verhaftung des Verdächtigen freut sich die Grünen-Politikerin Renate Künast mit Blick auf Betroffene. Allerdings betont sie: "Damit ist die Gefahr nicht gebannt." Es handle sich um eine Person in einem ganzen Netzwerk, das vor allem aus Männern bestehe, die rechtsextrem organisiert und orientiert seien und "die Hass im Netz, Verleumdung, Bedrohung wirklich systematisch einsetzen."

Künast: "Die Bedrohungssituation bleibt"



Auf die Gefahr der Vernetzung sei bereits seit Mitte der 90er Jahre hingewiesen worden. Allerding wurde laut Künast immer wieder weggesehen.

Eine Erklärung der Entwicklung sei schwierig. 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise sei von benachteiligten Gruppen die Rede gewesen, so Künast. Vielmehr habe sich laut der Grünen-Politikerin herausgestellt: "Es ist die Fortsetzung alter rechtsextremer, nationalistischer Strukturen." Diese seien zuvor einzeln durch Antisemitismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Rassismus aufgetreten. Durch die Digitalisierung und die AfD haben sie demnach mehr Sichtbarkeit geschaffen: "Dadurch haben sie mehr Wucht", so Künast.

Forderung gegen Hass und Bedrohung im Netz: Rechtsgrundlagen und ein Demokratiefördergesetz

Die demokratische Mehrheit hänge rechtlich und in der Förderung von Projekten hinterher. Daher fordert Künast mehr Rechtsgrundlagen und ein Demokratiefördergesetz.

Künast, die selbst bereits im Netz Hass gegen sich erfahren hat, will durch eine Verfassungsbeschwerde eine Grundsatzentscheidung darüber herbeiführen, dass digitaler Hass, sexualisierte Gewalt etwas Besonderes ist. "Auch dass Menschen, die sich in diesem Land engagieren, nicht zum Freiwild werden, für Gewaltandrohung, Hass und am Ende Gewalttaten", müsse man angehen.

"Die Zukunft unserer Demokratie und ob Menschen sich dafür engagieren können, wird auch im Netz entschieden. Im Augenblick vor allem da. Insofern müssen wir politisch vor allem da ansetzen" sagt Renate Künast.