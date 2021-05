Flughafen Tegel wird entwidmet: "Nun bricht eine neue Zeit an"

Mit dem Ende des Flugbetriebs in Tegel wird das Bauen im Umfeld des Areals einfacher. Die Betriebspflicht gilt nicht mehr. Philipp Bouteiller, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, spricht von einem der "größten Stadtentwicklungsvorhaben" Berlins.

Nach einem halben Jahr Bereitschaftsphase schließt der frühere Berliner Flughafen Tegel in der kommenden Nacht endgültig. Um Mitternacht endet die Betriebspflicht des Flughafenstandorts im Norden der Stadt. Nun will die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg erste Gebäude an das Land Berlin übergeben. Auf dem Gelände soll ein modernes Großstadtquartier entstehen.

Das größte urbane Holzbau-Quartier der Welt für bis zu 12 000 Menschen

"Nun bricht eine neue Zeit an", sagt der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH, Philipp Bouteiller. Es sei eines der größten Stadtentwicklungsvorhaben und eine große Chance für Berlin. Unter anderem soll es dort einmal das größte urbane Holzbau-Quartier der Welt für bis zu 12 000 Menschen geben.

Forschung, Natur und Wohnen statt Flugbetrieb

Geplant seien ein Forschungs- und Industrie-Standort, ein Landschaftspark mit Naturflächen sowie ein Wohn-Quartier mit viel gefördertem Wohnungsbau, so Bouteiller.