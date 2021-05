- Kramp-Karrenbauer: "Moralische Verpflichtung" bei Afghanistan-Einsatz

Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan hat begonnen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht von einer "moralischen Verpflichtung" all jenen im Land gegenüber, die den Einsatz der NATO unterstützt haben.



Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat bekräftigt, dass sie afghanische Ortskräfte nach Deutschland holen will. Hintergrund ist der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan.



Einheimische nicht im Stich lassen

Deutschland habe eine Verpflichtung, die Einheimischen nicht im Stich zu lassen, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt haben, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie müssten nun nach Deutschland geholt werden. Dafür müssten bürokratische Hürden abgebaut werden. "Das ist mir auch ein ganz persönliches Anliegen, weil ich glaube, wir haben auch eine moralische Verpflichtung diesen Menschen gegenüber."

Sorge, das Erreichte zu erhalten

Kramp-Karrenbauer gab auch zu bedenken: "Wie würde das Land eigentlich aussehen, wenn die Taliban in den letzten 20 Jahren regiert hätten?" Sie zweifele daran, ob es Frauen in Führungspositionen und Frauenschulen gegeben hätte. Es sei eine große Sorge, das zu erhalten. Dennoch meinte sie: "Wir sind in einem NATO-Einsatz. Wir sind gemeinsam reingegangen und wir gehen auch gemeinsam raus."

Bis 11. September kompletter Abzug aus Afghanistan

Mitte April hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, er werde ab 1. Mai die Truppen nach Hause holen, endgültig und ohne Bedingungen. Rund 10 000 Nato-Soldaten der Ausbildungsmission "Resolute Support", darunter rund 2500 Soldaten aus den USA und rund 1100 aus Deutschland, werden nun bis spätestens 11. September das Land verlassen. Das Datum markiert den 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA von 2001, die der Anlass für den Einsatz waren.