Mo 03.05.2021 | 07:05 | Interviews

- Geisel wehrt sich gegen Kritik am Polizeieinsatz zum 1. Mai

Viele Demonstrationen am 1. Mai blieben in Berlin friedlich. Der große Zug in Neukölln endete auf der Sonnenalllee aber mit Ausschreitungen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagt, er sei offen für das Besprechen der Polizeitaktik, habe aber etwas gegen "zig Hobby-Polizeiführer".