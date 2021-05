- Epidemiologe: Schnell impfen ist wichtig

Die Priorisierung bei den Corona-Impfungen aufweichen - das sei gut, sagt der Berliner Epidemiologe Dirk Brockmann. Denn eine hohe Impfgeschwindigkeit habe eine starken Effekt. Brockmann sagt auch: Man darf die Kinder und Jugendlichen beim Impfen nicht vergessen.

Kritisch sieht Brockmann den Inzidenz-Wert, der im Notbremse-Gesetz der Bundesregierung als Schwellenwert benutzt wird. Er sagt, wenn man die Schwelle bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ansetzt, pendle sich das Infektionsgeschehen auch auf diesem Niveau ein. "Es entbehrt jeder Logik, diese Schwelle so hoch zu legen", so der Experte des Robert-Koch-Instituts. "Denn man könnte sie genau so gut auf eine niedrigere Inzidenz legen. Das hätte die gleichen gesellschaftlichen Folgen, aber viel, viel geringere gesundheitliche Folgen."

Fokus auf Kontaktnetzwerke

Außerdem müsse man sich stärker auf die Netzwerke der Menschen konzentrieren, sagt Brockmann. Es gebe Studien, die zeigen, dass sich immer noch viele bei der Arbeit anstecken: "Wo sich Menschen in Großraumbüros treffen, ohne Maske [...], da nimmt das Infektionsgeschehen und die Wahrscheinlichkeit solcher Superspreading-Events deutlich zu." Es komme nicht nur auf bestimmte Orte, sondern auch auf Gruppengrößen an, so der Epidemiologe.