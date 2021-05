- Modellregion Nordfriesland: Alle 48 Stunden ein Test für Touristen

Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind am Samstag wieder Urlauber nach Sylt, Amrum und St. Peter-Ording gekommen. Einer von ihnen ist Aage Dünhaupt von Tui. In der touristischen Modellregion Nordfriesland gehören Corona-Test zum Urlaubsalltag.

Für Aage Dünhaupt, Pressesprecher des Reiseveranstalters TUI, gehören in der touristischen Modellredion Nordfriesland tägliche Corona-Tests zum Urlaubsalltag. Pflicht seien sie alle 48 Stunden berichtet er von der Insel Amrum. Bei Restaurant-Besuchen sogar jeden Tag. Das sei problemlos zu machen: Denn überall seien Testzentren für Touristen.

Keine Überfüllung auf Amrum

"Wenn man Sicherheitskonzepte hat, hat es in der Vergangenheit auch funktioniert", berichtet Dünhaupt über die Lage des Tourismus in der Corona-Pandemie. Bislang gebe es auf Amrum keine Überfüllung - die Hürden für einen Urlaub in der Modellregion seien zunächst auch hoch mit Dokumenten.