- Pressefreiheit: Angriffe auf Journalisten bei Demonstrationen häufen sich

Die Pressefreiheit in Deutschland ist nicht mehr gut, sondern nur noch zufriedenstellend. Das liege vor allem an Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen von Rechts, sagt Frank Überall, Vorsitzender des DJV, des Deutschen Journalistenverbandes. Meist starte es mit Beschimpfungen im Netz.



Die Vereinten Nationen erinnern an diesem Montag an den Wert der Informations- und Freiheitsrechte. Zum sogenannten Internationalen Tag der Pressefreiheit weisen Journalisten- und Verlegerverbände darauf hin, dass freie Berichterstattung in vielen Ländern nicht möglich ist.

Angriffe bei Demonstrationen von Rechts

Auch Deutschland sei bei der Pressefreiheit abgerutscht, sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Frank Überall. Vor allem bei Demonstrationen von Rechts würden Journalisten immer häufiger angegriffen: "Wir stellen fest, dass es eine immer höhere Gewaltbereitschaft gibt."

Erst Beschimpfungen im Netz, dann Gewalt vor Ort

Diese Gewalt baue sich oft über Beschimpfungen und Beleidigungen im Internet auf und entlade sich dann vor Ort bei Demonstrationen. Er persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Polizei oft nicht ausreichend eingreife, um die Pressefreiheit zu gewährleisten, so Überall. "Die Polizei muss das Schicksal von Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen klarer in den Fokus nehmen."