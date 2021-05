- Tourismusbeauftragter: "Ich denke, dass der Sommer gut werden wird"

Noch ist der Sommerurlaub in der Corona-Pandemie wackelig. Doch Thomas Bareiß, Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus, ist zuversichtlich. Impfungen und Testungen könnten helfen. Wichtig sei eine "nachhaltige Öffnung".



Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), geht davon aus, dass Urlaubsreisen in diesem Sommer wieder möglich sein werden. Schon Ende Mai werde es einen digitalen Impfpass geben, kündigte er an. Darin sollen der Impfstatus, eine überstandene Corona-Infektion und aktuelle Corona-Tests aufgeführt sein.

Modellprojekte für Tourismus als ersten Schritt

Außerdem werde die Impfkampagne im Sommer weit genug fortgeschritten sein, um das Reisen wieder sicher zu machen. "Ich denke, dass der Sommer gut werden wird." Modellprojekte für Touristen etwa in Nordfriesland sieht Bareiß positiv.

Wichtig sei eine "nachhaltige Öffnung"

Was Deutschland beim Tourismus brauche sei eine "nachhaltige Öffnung" verbunden mit einer Testungsstrategie, so Bareiß. Davon abgesehen seien die Impfungen am wichtigsten.