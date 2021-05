dpa Bild: dpa

- Alles staute sich auf der Sonnenallee - die Menschen wie die Emotionen

Insgesamt 40 Versammlungen hat es gegeben am 1. Mai in Berlin. Abstände einzuhalten war bei der Demonstration in Neukölln aber unmöglich, auf der Sonnenallee eskalierte die Situation. Mehr als 240 Menschen wurden festgenommen. Von Birgit Raddatz