Fr 30.04.2021 | 16:05 | Interviews

- Neukölln will Impfquote mit mobilen Impfteams steigern

Einen Impftermin anzusetzen ist für viele Menschen durchaus eine Herausforderung – noch einmal mehr aber, wenn sie in prekären Verhältnissen leben. Im Bezirk Berlin-Neukölln will man deshalb jetzt mit mobilen Teams beraten und impfen. Das Projekt wartet nun nur noch auf Zustimmung aus dem Senat, so Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU).