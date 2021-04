- Raub der Kolonialmächte: Rückgabe der Benin-Bronzen

Deutsche Museen sollen 2022 die ersten sogenannten Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben. Das begrüßt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Trotzdem wünsche man sich, dass einige der Kunstwerke auch weiterhin in Berlin zu sehen seien, sagt der Präsident Hermann Parzinger.

Schon lange fordern afrikanische und asiatische Staaten die Rückgabe von Kunstwerken, die die früheren Kolonialmächte – darunter auch Deutschland - geraubt haben.

Nun kommt ein klares Signal: Die als Benin-Bronzen bekannten Skulpturen und Metalltafeln werden an Nigeria zurückgegeben. Das frühere Königreich Benin ist heute Teil Nigerias. Die Rückgabe wurde bei einem Treffen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit Museumsexperten und politischen Verantwortlichen aus Bund und Ländern beschlossen. Im Bestand des Ethnologischen Museums Berlin sind mehr als 400 Benin-Bronzen, einige davon sollten im neuen Humboldt-Forum gezeigt werden.

Kunstwerke als Leihgaben in Deutschland?

Es werde zu substanziellen Rückgaben kommen – "nicht nur einige wenige symbolische Rückgaben", sagt Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Trotzdem: Einige dieser Kunstwerke sollten auch weiter in Deutschland zu sehen sein - etwa als Leihgaben. "Wir wünschen uns natürlich schon, dass hier in Berlin und in anderen deutschen Städten diese herausragende Kunst Afrikas zu sehen ist", sagt er. Die Rahmenbedingungen dazu müssten mit den Partnern in Nigeria geklärt werden

Wichtig sei, dass man zusammen in einen Dialog komme. Dieser Dialog habe mittlerweile deutlich an Fahrt gewonnen. Nun müssten Einigungen und Lösungen gefunden werden.

Außerdem sei es wichtig, dass Transparenz geschaffen werde: Welche Bronzen existieren in Deutschland und in welchen Museen sind sie derzeit zu finden? Diese Daten würden dann in einem Online-Katalog gesammelt. Im nächsten solle es dann zu Rückgaben kommen, so Parzinger.