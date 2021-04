- Gewerkschafter: Unternehmen brauchen auch nach Krise noch Hilfe

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist trotz Pandemie gesunken, derzeit liegt die Quote bei sechs Prozent. Das läge auch daran, dass der Staat viele Unternehmen unterstütze, sagte Alexander Herzog-Stein, Arbeitsmarktforscher bei der Hans-Böckler-Stiftung.

Erfreulich sei, so Herzog-Stein, dass es Deutschland in der Pandemie ähnlich wie in der Krise 2008/ 2009 gelänge, Beschäftigung im großen Stil zu sichern. Aber: Die Zahl jener in Kurzarbeit ist mit aktuell 3,2 Millionen Menschen nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau, die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt sei hoch. Nur mit mehr Impfungen ließen sich hohe Arbeitslosenzahlen abwenden, so der Arbeitsmarktforscher.





Gewerkschafter: Unternehmen brauchen auch nach der Pandemie Hilfe





Kleine Betriebe oder Soloselbstständige fielen derzeit weniger auf in den Statistiken, so Herzog-Stein. Der Staat versuche zudem, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, aber dies gelänge nicht in allen Fällen oder dauere einfach noch weiter an, sagte der Gewerkschafter. Sobald die Pandemie abflaue, brauche es wirtschaftliche Nachholeffekte, damit sich die Unternehmen wieder erholen könnten.