- Chinas Weltraumpläne: "Raumfahrt ist immer auch ein Stück politisch"

China hat einen Teil seiner geplanten Weltraumstation ins All geschickt. Schon 2022 soll diese die Arbeit aufnehmen. Doch die Raumfahrt brauche vor allem Kooperation, nicht nur nationale Alleingänge, sagte Jan Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und Ex-Chef der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.



Die Chinesen hätten ein ehrgeiziges Weltraumprogramm vorgelegt – und verfolgten mehrere Ziele gleichzeitig: Mond, Mars und Aktivität im Erd-Orbit. "Man kann nur einfach sagen: Es ist beeindruckend", so Wörner.



Die USA seien aktuell immer noch die führende Weltraum-Nation – doch bei der astronautischen Raumfahrt sei China mittlerweile die Nummer 2, so Wörner. In Sachen Erdbeobachtung – beispielweise durch Satelitten – steht Europa wiederum auf dem 2. Platz.





Wörtner: "Raumfahrt ist immer auch schon ein Stück politisch"



Die politische Seite der Raumfahrt sähe man an Ländern wie China, Indien und Russland, so der Ex-ESA-Chef. China beeindrucke ihn mit seinen langfristig geplanten Schritten, die auch konsequent abgearbeitet würden. Dennoch blicke er mit einer gewissen Sorge auf eine Re-Nationalisierung der Weltraumprojekte – sprich: im All macht jeder seins. Wörner sagte, der nationale Wettbewerb sei gut, aber Kooperation sei besser.