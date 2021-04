- Impfneid: Es hilft, die Bedürftigkeit Anderer zu erkennen

Viele Menschen wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen und müssen noch warten. Für einen Impfneid müsse man sich nicht schämen, meint der Psychoanalytiker Eckehard Pioch. Stattdessen könne man "ins Gönnen kommen", indem man sich bewusst mache, dass Schwächere zuerst dran seien.

Der Psychoanalytiker und Vorsitzende des Psychoanalytischen Instituts Berlin, Eckehard Pioch, hält Neid auf bereits Geimpfte in der Corona-Pandemie für sehr verständlich. Das sei kein Gefühl, für das man sich in der momentanen Situation schämen müsse.



Neid lebe vom Vergleichen, so Pioch. "Das sollte nicht tabuisiert werden." Sonst verstärke sich die Mischung aus Angst, Wut und Traurigkeit.

Sich zuerst um Schwache zu kümmern: "Eine tröstliche Stimme"

Gut sei es, konstruktiv auf das Gefühl des Neids zu reagieren. In Bezug auf das Warten auf eine Impfung bedeute dies, sich bewusst zu machen, dass es eine Reihenfolge gebe, die auf Bedürftigkeit beruhe. Das könne eine "tröstliche Stimme" sein, wenn man wahrnehme, dass es etwas "zutiefst Humanes" habe, sich zuerst um die Schwachen zu kümmern.

Literaturtipp:

Ingo Focke, Eckehard Pioch, Sylvia Schulze (Hrg.)

"Neid: Zwischen Sehnsucht und Zerstörung"

Klett-Cotta-Verlag, 2017

284 Seiten