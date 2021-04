Österreich will auch wieder für Tourismus öffnen

Am 19. Mai sollen in Österreich so gut wie alle Bereiche mit dem sogenannten Grünen Pass wieder öffnen, so auch der Tourismus. Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ist zuversichtlich, dass ein Mix aus Testen und Impfen diesen Schritt ermöglicht.



In Österreich setze man derzeit auf kostenlose tägliche Tests für alle Österreicherinnen und Österreicher, so Köstinger. So überbrücke man die Zeit, bis alle geimpft seien. Für eine Einreise nach Österreich ab dem 19. Mai seien entweder ein negativer Coronatest oder der Nachweis, dass man geimpft und/ oder genesen sei notwendig.





Köstinger: Österreich zunächst behutsam öffnen





Neben der breiten Teststrategie sei auch der Impffortschritt in Österreich gut, mehr als 60.000 Menschen erhielten pro Woche den Schutz, so die Tourismusministerin. "Damit sind wir sehr zuversichtlich, dass uns dieser Öffnungsschritt gelingen wird", so Köstinger. Gesonderte Maßnahmen gelten für Reisende aus Hochrisiko- und Mutationsgebieten.





Debatte um Grünen Pass in Österreich





Österreichs Grüner Pass sei dem Europäischen Impfpass ähnlich, so die Ministerin. Ob man ihn zumindest in Österreich beibehalte, sei an das Pandemie- und Impfgeschehen gekoppelt.