- Außenexperte der Union: China ist Partner, aber auch systemischer Rivale

Das deutsch-chinesische Verhältnis ist angespannt. Anlässlich der virtuellen Beratungen beider Länder fordert der Außenexperte der Union Johann Wadephul, dass sich China an internationale Vereinbarunge hält. Am Beispiel Hongkong werde man den Staat daran messen.



Zum Auftakt der Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China hat der Außenpolitik-Experte der Unionsfraktion Johann Wadephul betont, man müsse China differenziert betrachten. China sei Partner und Wettbewerber, aber auch systemischer Rivale. Dabei gebe es auch harte Dinge, die man gegenüber China ansprechen müsse.

Angespanntes Verhältnis zwischen Deutschland und China



Das Verhältnis zwischen Berlin und Peking ist angespannt. Hintergrund sind Vorwürfe, China verletze die Menschenrechte. Die EU hat deswegen Sanktionen gegen China verhängt. "Der Umgang mit den Uiguren ist völlig unakzeptabel", sagte Wadephul. Hinzu komme: "Wenn China verlässliche internationale Vereinbarungen möchte mit uns, dann muss es zeigen, dass es sich grunsätzlich an so etwas hält. Und das werden wir am Beispiel Hongkong messen."



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei beim Thema Menschenrechte schon immer sehr klar gewesen. Gleichzeitig sei China aber der größte Handelspartner Deutschlands, so Wadephul.

Menschenrechte und Handel als große Themen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie steht im Mittelpunkt von Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China. Dabei geht es unter anderem um die strengen Einreisebestimmungen Chinas, die auch deutsche Geschäftsleute betreffen. Die Bundesregierung will aber auch Fortschritte in der Umwelt-, Klima- und Wirtschaftspolitik erzielen.