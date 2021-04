- Domscheit-Berg: Digitalisierung der Arbeit braucht eine "soziale Revolution"

Es steht fest, dass die Digitalisierung weitere Berufe verändern wird und einige sogar gänzlich wegfallen. Das sagt Anke Domscheit-Berg, Netzaktivistin und parteilose Bundestagsabgeordnete für Brandenburg in der Linksfraktion. Darauf müsse man sich vorbereiten: mit sozialen Netzen und Umverteilungen.

Idee: Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen

Vorbereitung sei da entscheidend, so Domscheit-Berg. "Es ist kein Naturgesetz, dass Millionen Menschen depressiv ohne Arbeit zu Hause sitzen, während andere ein Burn-Out kriegen." Konkret spricht sie davon Arbeitszeit und Kapital umzuverteilen und etwa ein Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen ins Leben zu rufen.

"Wir haben die einmalige historische Chance, dass wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt und die sozialen Netze und Umverteilungen gut managen können", so Domscheit-Berg.