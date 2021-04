- Betroffener: Marx' Auszeichnung ist erneute Bestrafung

Kardinal Reinhard Marx soll am Freitag mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden. Doch es steht der unbelegte Worwurf der Vertuschung sexuellen Missbrauchs im Raum. Peter Bringmann-Henselder vom Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln will nun sein eigenes Bundesverdienstkreuz wegen Marx' Auszeichnung zurückzugeben.

Bringmann-Henselder sagte, Kardinal Marx sei über einen Fall sexuellen Missbrauchs in Trier informiert worden – aber habe nichts unternommen. Diese Untersuchung laufe derzeit noch. Zudem habe Marx ein Gutachten von 2010 der Öffentlichkeit vorenthalten. "Das sind in meinen Augen schon mal Vorwürfe, die im Raum stehen und die noch untersucht werden", so Bringmann-Henselder. Er habe den Bundesprädienten gebeten, die Auzeichnung Marx' aufzuschieben.



Betroffene: Auszeichnung Marx' ist erneute Bestrafung





Aus Sicht der Betroffenen, so Bringmann-Henselder, sei eine Auszeichnung eine erneute Bestrafung, sofern derartige Vorwürfe noch geklärt werden müssten. Er selbst will deshalb auch, falls Marx das Bundesverdienstktreuz am Freitag erhält, sein eigenes Bundesverdienstkreuz zurückgeben.