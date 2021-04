- Hebammenverband: "Frauen sind während der Geburt viel alleine"

Viele Geburtskliniken in Berlin und Brandenburg beschäftigen zu wenige Hebammen. Das zeigt eine Datenrecherche von rbb|24. Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammen-Verbandes, erklärt im Inforadio: Es braucht mehr Ausbildungsplätze und bessere Arbeitsbedingungen.

Frauen seien in weiten Teilen unter der Geburt alleine, ohne Hebamme, so Geppert-Orthofer: "Eine Hebamme betreut in Deutschland zwei, in überdurchschnittlichen Schichten drei und mehr Gebärende gleichzeitig." Das verunsichere die Frauen sehr, denn eine Geburt sei eine Extremsituation.

Mehr Eingreifen durch Betreuungsmangel

Die Hebamme müsse eigentlich ständig einen Blick auf die Frau haben, um bei Problemen- während der Geburt früh gegenzusteuern, sagt die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes: "Wenn sie das nicht kann, weil sie bei einer anderen Frau ist, dann ist diese Reaktion frühzeitig nicht möglich und die Folge kann natürlich sein: Eine höhere Interventionsrate."

An Nachwuchs mangelt es nicht

Das Problem ist laut Geppert-Orthofer nicht, dass niemand den Hebammen-Beruf ergreifen möchte: "Wir hatten noch nie ein Nachwuchsproblem. Wir hatten immer genügend Frauen und in der Zwischenzeit auch Männer, die Hebamme werden wollen." Nötig seien deutlich mehr Ausbildungsplätze und es müsse sichergestellt werden, dass die Hebammen von der Ausbildung bis zur Rente in ihrem Beruf bleiben können.

"Geburt ist kein Luxus"

Dafür müssten die Arbeitsbedingungen besser und eine 1-zu-1-Betreuung gewährleistet werden, so die Verbandspräsidentin. "Es braucht die gesellschaftliche Anerkennung des Werts der Geburtshilfe", betont Geppert-Orthofer. "Geburtshilfe darf kein Kostenfaktor werden. Jeder Mensch wird geboren. Es ist kein Luxus, dass man geboren wird, sondern es passiert einfach. Und dafür brauche ich die optimale Betreuung."