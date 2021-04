- Kommunikationsexpertin: Urteil fällt voreilig

Gut 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler kritisieren in Videoclips unter dem Hashtag #allesdichtmachen die Corona-Maßnahmen. Selbst wenn man diesen Stil nicht mag, lohne es sich, weitere Fragen zu der Aktion zu stellen, sagte die Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Schiffer.

Schiffer sagte, sie könne noch nicht ganz nachvollziehen, was die Videos der Internet-Aktion #allesdichtmachen bezweckten: Ist es eine satirische Kritik an der Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen? Oder ist es eine komplette Ablehnung der Corona-Maßnahmen? Die Urteile dazu, so Schiffer, erscheinen ihr zu schnell gefällt.





#allesdichtmachen: Gestaltung und Inhalt gehen auseinander





Die Ausgestaltung der Clips mag eine Geschmacksfrage sein, so die Kommunikationsexpertin. Aber inhaltlich beschäftigten sich die Videos mit den Themen Angst, Zweifel, Isolation - dies berühre durchaus eine größere Diskussion.





Schiffer: Wurden Beteiligte getäuscht über die Aktion?





Man könne zudem auch noch einmal genauer auf den Produktionsprozess schauen, so Schiffer. Die Beteiligten bekämen übicherweise vorab eine Einladung, sollten daher auch Bescheid wissen, worum es in den Clips geht. Nun hätten einige ihre Videos zurückgezogen - es lohne sich also, zu prüfen, ob die Schauspielerinnen und Schauspieler selbst getäuscht wurden über die Video-Aktion.